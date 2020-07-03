Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 186'ya yükseldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "4 ölü, 45 kayıp 97 yaralı var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1'i ağır, 97 yaralı var. 45-50 civarında işçiye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada 'müşteki' sıfatıyla ifade veren Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Çok büyük bir ihanet ve kandırmacayla çağırıldı. Orada uçan kuştan bile şikayetçiyim" dedi.

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Riyad'taki Covid-19'lu karı koca ambulans uçakla yurda getirildi

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'taki Covid-19'a yakalanan 46 yaşlarındaki karı-koca iki Türk vatandaşını ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.

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Jandarma 1300 öğrenci alacak

Jandarma genel komutanlığı'na 1300 erkek öğrenci alımı yapılacak. Alımlar için başvurular da başladı. İşte adaylarda aranan şartlar…

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika

Son Dakika

17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:40 Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
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Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
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"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
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Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
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8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
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