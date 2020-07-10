Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323'e yükseldiğini açıkladı.

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Bakan Koca: "Türkiye dünyada sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin merkezinde yer alacaktır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye dünyada, özelde Avrupa'da sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin sağında veya solunda değil yeni dönemde tam merkezinde yer alacaktır" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı, 'salgın yönetimi ve çalışma rehberi'ni güncellendi. Yapılan değişikliklere göre; güzellik merkezlerinde çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak.

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Bakan Akar'ı Kiev'de duygulandıran 'not'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırının ardından Ukraynalı yaşlı bir kadının Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin kapısına bir karanfil ile bıraktığı ve Türk askerine başarı dilediği notu okuyarak, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluğun en güzel örneği" dedi.

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Patlayan fabrikanın çalışma ve imar izni iptal ediliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit olduğu olayın ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fabrikanın çalışma ve imar izinlerinin iptal edileceğini açıkladı.

(İHA)