Günün özeti - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararına ilişkin, " Milliyetçi Hareket Partisi , Danıştay 10. Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını vatandaşlar tekbirlerle ve Türk bayrağı açarak sevinçle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih 'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkiniştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ayasofya 'nın cami olması gecikmiş bir yeniden silkiniştir"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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