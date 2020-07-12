Günün özeti - Son Dakika

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı Goller arka arkaya kaçıyor! Muriqi bir kez daha gole yaklaştı Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 363'e yükseldiğini açıkladı. ... Ayasofya'da hazırlıklar başladı 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'ya girişler kapatıldı. 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesi tarihi yapıda çalışmalar başladı. ... "Emeklilerimize Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. ... Salgına karşı hangi sosyal aktivite riskli? ABD'li bilim insanları bir rapor yayımladı. rapor virüse karşı hangi aktivitenin ne kadar riskli olduğunu ortaya koydu. ... Pençe - Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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