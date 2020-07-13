Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte bin 19 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte bin 8 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 156 kişi iyileşirken, 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay, yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi. Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içeriden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer" dedi.

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Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokak düğününü sonlandırmak isteyen polislere alkollü grup sandalye ve masalar ile saldırdı. Olayda 4 polis vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. 6 kişinin gözaltına alındığı olaya özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de müdahale etti.

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Dünya salgınla mücadele ediyor

Dünya salgınla mücadele ederken vaka sayısı 13 milyonu aştı. Korona virüsün en fazla yara açtığı iki ülkeyse ABD ve Brezilya.

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ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı

ABD'nin California eyaletinde yanan USS Bonhomme Richard savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

(İHA)