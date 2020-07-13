Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

Son 24 saatte bin 19 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte bin 8 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 156 kişi iyileşirken, 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay, yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi. Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içeriden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer" dedi.

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Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokak düğününü sonlandırmak isteyen polislere alkollü grup sandalye ve masalar ile saldırdı. Olayda 4 polis vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. 6 kişinin gözaltına alındığı olaya özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de müdahale etti.

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Dünya salgınla mücadele ediyor

Dünya salgınla mücadele ederken vaka sayısı 13 milyonu aştı. Korona virüsün en fazla yara açtığı iki ülkeyse ABD ve Brezilya.

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ABD'de yanan savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı açıklandı

ABD'nin California eyaletinde yanan USS Bonhomme Richard savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Danıştay, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
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