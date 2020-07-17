Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son Dakika: Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi

"Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 458 olduğunu açıkladı.

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin beklediği 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı…

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İstanbul'da suya yüzde 12.6 zam

İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12.62 zam yapıldı. Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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TBMM'de 4 partiden ortak açıklama

TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP'linin gözaltına alındığı operasyon sonrası, aralarında HDP İl Başkanı ve CHP'li iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamasına ayrıldı

2019 yılında Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları aldı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 21:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika
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Son Dakika

21:32 Son Dakika: Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 15:18 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı
19:49
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
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