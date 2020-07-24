Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 580'e yükseldiğini açıkladı.

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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma hutbesini kılıç geleneğiyle okudu.

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Vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ezan sesi yükseldi. Ayasofya Camii kılınan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. İlk kez kılınacak olan Cuma namazına eşlik etmeyen isteyen de Anadolu'nun birçok ilçesinden yola çıkarak sabah erken saatlerde tarihi Yarımada'ya geldi.

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Darphaneden Ayasofya Hatıra Paraları

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılması" konulu tedavül para ve hatıra para bastırıldı.

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Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

(İHA)