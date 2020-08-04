Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765'e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

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Temmuz ayında ihracat yüzde 11,5 arttı

Temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 11,5 artış göstererek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran ayında yüzde 82,6 iken Temmuz ayında 84,5'e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,9'a yükseldi.

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Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici fiyat endeksinde, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

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Bahçeli'den Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz" dedi.

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Yerli Savaş Uçağının motoru 2029'da hazır

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi bahane edilerek F-35 programındaki ortaklığı askıya alınan Türkiye, yeri ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak için çalışmalarına hız verdi.

(İHA)