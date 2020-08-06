Günün Özeti - Son Dakika

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 14 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 798'e yükseldiğini açıkladı. ... Beyrut'ta halk sokakları kendi çabalarıyla temizliyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, meydana gelen patlama sonrası molozla dolan sokakları kendi çabalarıyla temizliyor. ... MSB: "Tıbbi yardım malzemeleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı" Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzeme taşıyan uçağın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını bildirdi. ... Cumhurbaşkanı Erdoğan Hiroşima için mesaj yayımladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın hala nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için, çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için bir daha asla" dedi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:22

Kaynak: İHA

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi

Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi

"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı