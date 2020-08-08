Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 829'a yükseldiğini ve bugün bin 172 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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Beyrut'taki patlamaya fotoğraf çekimi sırasında yakalandılar

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlamaya bir gelin ve damat düğün fotoğrafı çekimi sırasında yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta gerçekleştirdiği açıklamada, "Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar, limanın ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı, sonrasında oradan buraya küçük gemilerle, ulaşım araçlarıyla taşınacağını ve buna hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

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Nişan ve düğün törenleri mercek altında Korona virüs önlemleri kapsamında nişan ve düğün yerleri mercek altına alındı. Ülke genelinde hafta sonu boyunca düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da,bir düğün salonu denetimine katıldı.

(İHA)