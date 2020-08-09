Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 844'e yükseldiğini ve bugün bin 182 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 26 yaralı

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii'nde arabükten İstanbul'a seyahat eden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak üst geçidin ayağına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı

Kocaeli'de Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olması sebebiyle sabahın erken saatlerinde otobüslerde yoğunluk oluştu. Pandemi kuralları sebebiyle otobüs kooperatifi erken önlem almayınca, nefes alacak yer kalmadı. Vatandaşlar otobüs şoförüne sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterdi.

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Hasdal Otoyolu'nda üstgeçit çöktü, yol trafiğe kapandı

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu'ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Kışla duvarının da zarar gördüğü olayda ekipler uzun kuyruğun oluştuğu yoldaki araçları çevirmeye başladı.

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Dilencinin 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı polise takıldı

Taksim'de elinde simitlerle vatandaşların önünde kendini yere atıp hasta numarası yapan dilenci kıskıvrak yakalandı. Sahte simitçinin adeta kendini yere attığı 'Oscarlık' duygu sömürüsü performansı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Beyrut'taki protestolarda 1 polis öldü, yaralı sayısı 238'e yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki protestolar sırasında 1 polis memuru hayatını kaybederken, çıkan olaylarda yaralananların sayısı 238'e yükseldi.

(İHA)