Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 891'e yükseldiğini ve bugün bin 212 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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" Yunanistan'ın Mısır'la geçersiz bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir" dedi.

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Putin: " Rusya'nın korona virüs aşısı tescillendi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ilk korona virüs aşısının tescillendiğini söyledi.

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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu

Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçerisinde 19 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcular alev alev yanan otobüsten son anda kurtuldu.

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Hatay Vali Yardımcısı anne ve kardeşini öldürdü

Adana'da annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltına alındı.

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Araç muayene süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

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Araba fiyatına satılık tay podyumda bakıcısını böyle tepti

Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada 'Serhat Fırtınası' isimli tay, 220 bin liraya satıldı. Açık arttırma sırasında podyuma çıkarılan 'Alevkıran' isimli tayın bakıcısını tepme anı kameralara yansıdı. Tüm katılanların şok olduğu olayda yaralanan bakıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)