Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 912'e yükseldiğini ve bugün bin 243 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi.

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İstanbul'da 'tapu' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde bazı tapular üzerinde usulsüz işlem yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek 3'ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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İspanya'da dolu ve fırtına hayatı felç etti

İspanya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar birçok kentte cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı bölgelerde yumruk büyüklüğünde dolu yağarken, Madrid'de yıldırım isabet eden 61 yaşındaki bir kişi yaralandı.

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Ölümüne mesafesiz maskesiz "kılıçlı kalkanlı" gösteri

Bursa'da bir iş yeri açılışında korona virüs tehtidine rağmen kılıçlı kalkanlı yapılan gösteriye onlarca katılan vatandaşlar bu kadarına da pes artık dedirtti.

(İHA)

Günün özeti

Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 22:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika
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