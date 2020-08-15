Günün özeti - Son Dakika

Fatih ve Beyoğlu 'nda helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Araçların didik didik arandığı denetimlerde otomobilde bulunan bir kişi üzerinde uyuşturucu bulundu.

Rusya'nın daha önce geliştirdiğini duyurduğu Covid-19 aşısı olan 'Sputnik-V' aşısının üretimine başlandığı açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 21:27

Kaynak: İHA

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