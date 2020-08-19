Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 39'a yükseldiğini açıkladı.

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Korona virüsten vefat eden belediye başkanı defnedildi

Korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybeden Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz son yolculuğuna uğurlandı.

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Yurt genelinde ekipler salgın denetiminde Toplu taşıma, marketler, pazar yerleri, restoranlar. Her yer tek tek denetleniyor.Maske ve mesafe kuralını dikkate almayanlar uyarılıyor. Yurt genelinde eş zamanlı olarak 7.'si gerçekleştirilen denetimlerde otobüs, minibüs ve ticari taksiler kontrol edildi.

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Çin'de aşı çalışmaları hızlanıyor

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, yeni tip korona virüs aşı adayı Ad5-nCoV için patent onayı verdi.

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Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

(İHA)