Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 80'a yükseldiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: " Karadeniz'de doğalgaz bulundu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklayarak, "Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.
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Covid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor
Çin'in Covid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri Peru'da gerçekleştirilecek.
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Libya Başbakanı Serrac'dan ateşkes talimatı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, tüm askeri güçlerine Libya topraklarında askeri operasyonların derhal durdurulması talimatı verdi.
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Tokyo'da sıcaktan ölenlerin sayısı 148'e yükseldi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 17 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesiyle sıcaktan ölenlerin sayısı 148'e yükseldi.
(İHA)