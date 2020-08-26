Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 20 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 20 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 183'e yükseldiğini açıkladı.

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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını belirterek, "Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım" dedi.

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Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tatbikat

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirildiğini açıkladı.

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"Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz, Yunanistan'dır, Rum Kesimi'dir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz, Yunanistan'dır, Rum Kesimi'dir. Bunun en son örneğini Yunanistan'ın dün bölgede askeri tatbikatlar yapması ile de bir kere daha görmüş olduk" dedi.

(İHA)