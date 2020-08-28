Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 121'e yükseldiğini açıkladı.
...
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Giresun'daki sel bölgesine gelerek incelemelerde bulunacak.
......
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül'de başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
...
YÖK üniversitelere kayıt tarihini öğrencilerin talebi üzerine uzattı
YÖK, üniversitelere kayıt tarihini öğrencilerin talebi üzerine uzattı.
...
Esad rejimi son 4 yılda 13 binden fazla sivili öldürdü
Sivillerin üzerine bomba yağdırdı, yaktı, yıktı. Esad rejimi son 4 yılda 13 binden fazla sivili öldürdü.
...
Pakistan'da sel bilançosu: 102 ölü
Pakistan'ın Karaçi şehrinde 5 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu can kaybı 102'ye yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:37 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Günün özeti - Son Dakika