Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 39 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 39 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 284'e yükseldiğini açıkladı.

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" Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız" dedi.

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MSB: " Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağına önleme yapıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının navtex ilan edilen bölgeye yaklaşması üzerine TSK'ya ait F16 uçakları tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül'e kadar sürecek. Anamur'un güneyinde gerçekleşecek ve atış eğitimi yapılacak. Atış eğitimleri 29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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"Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır" dedi.

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İstanbul Valiliği'nden düğünlere ilişkin yeni kararlar

İstanbul Valiliği Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Düğünlerde dans ve oyunun yasaklandığını açıklayan Valilik, gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların da düğün merasimlerine katılmalarına izin verilmeyeceğini aktardı.

(İHA)