Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 42 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 42 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 326'ya yükseldiğini açıkladı.

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" Türkiye, bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir'deki mesajında, "Türkiye, bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir" dedi.

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Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

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İsveç'te aşırı sağcı grup Kur'an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı

İsveç'te aşırı sağcı grubun Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı.

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Üniversitelere şahsen başvurular yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, e-kayıt yaptırmayıp, kazandıkları üniversiteye şahsen giderek kayıt yaptırmak isteyen adayların işlemleri 5 Eylül'e kadar sürecek.

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Okullar Covid-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Yeni eğitim öğretim yılı için ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Okullar, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacak, belirli kademelerde ise 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.

(İHA)