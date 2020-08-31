Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 44 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 44 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 370'e yükseldiğini açıkladı.

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Okullarda ilk ders zili çaldı

Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 yeni eğitim öğretim yılı bu sabah uzaktan eğitimle saat 09.00'da başladı.

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Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı

Türkiye ekonomisi koronavirüs etkilerinin en yoğun hissedildiği yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı.

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Kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerektiğini ifade etti.

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Korona vaka sayısı grip vakalarının 5 katı

Korona virüsle mücadele aylardır devam ediyor. Çin'den yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 25 milyon 182 bini aşarken, ölü sayısı yaklaşık 900 bin.

(İHA)