Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 45 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 45 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 462'e yükseldiğini açıkladı.

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Liselerde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesine göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıfta yapılacak.

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Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet oldu.

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Maltepe'de maskeli 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı

Maltepe'de bir dükkana giren hırsızlar 300 bin liralık kuru yemişi çalarak kayıplara karıştı. 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı.

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Sancaktepe'de yokuş aşağı kayan tır dört araca çarparak durabildi

Sancaktepe'de işçilerin ekskavatörü dorsesine yükledikleri esnada tır, yokuş aşağı hızla kayarak park halindeki dört araca çarptı. Araçları önüne katan tır, bir binaya çarparak durdu. Araçlarda ve yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.

(İHA)