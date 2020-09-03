Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 49 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 49 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 511'e yükseldiğini açıkladı.

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Navtex ilan edilen bölgede atış eğitimi yapılacak

Doğu Akdeniz için yeni Navtex ilan edildi. Bölgede 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak.

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Bakan Akar'dan Ege'de uçuş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.

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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın tedavileri evde devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakan ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın Ankara Şehir Hastanesinde yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve şu an için durumlarının iyi olduğunu, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ı evde tedavileri için hastaneden uğurladıklarını bildirdi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İdam cezası getirilmesi önyargısız şekilde değerlendirilmelidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezası getirilmesinin önyargısız şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur" dedi.

(İHA)