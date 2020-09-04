Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 564'e yükseldiğini açıkladı.

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En akıllı otoyol Niğde- Ankara arasında

330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu büyük yenilikler içeriyor Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği kararı Resmi Gazete

Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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81 ilde korona virüs denetimi yapıldı

Tüm yurtta koronavirüs denetimleri vardı bugün..maske ve sosyal mesafe denetileri yapıldı.

(İHA)