Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 673'ye yükseldiğini açıkladı.

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İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs uyarısı

İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik anons yaptı.

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Ankara- Niğde otoyoluna sürücülerden tam not

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve Ankara-Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren Ankara-Niğde otoyolunu kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirtti.

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İstanbul'da KPSS heyecanı başladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. 2 oturum şeklinde gerçekleşecek sınavda ilk oturum saat 10.15'te başladı.

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Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Eylül itibarıyla başladığını duyurdu.

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Tramvayda şarkı performansı hayran bıraktı

Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayda bir anda şarkı söylemeye başlayan genç, sesiyle vatandaşların beğenisini kazandı. O anlar ise bir yolcunun kamerasına yansıdı.

(İHA)