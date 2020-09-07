Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Son 24 saatte korona virüsten 57 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 730'e yükseldiğini açıkladı.
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MSB, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vazgeçin şu dönemde düğünlerden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi bir kez daha TAMAM diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden, buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım ve özellikle şu sigara olayına da gelin bu dönemde ara verin, içmeyin, kendinize acıyın" dedi.
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Bakanlıktan covıd-19 raporu
15 yaşından küçük 12 çocuk korona virüse kurban gitti. Açıklama Sağlık Bakanlığından geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 21:12 - Kaynak: İHA
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