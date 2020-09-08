Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 782'e yükseldiğini açıkladı.

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Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı."

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Motorine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 21 kuruş indirim yapıldı.

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"Okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz, yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde eğitim-öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz" dedi.

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En az daralan üç ekonomiden biri Türkiye

2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını dünya ekonomisini de derinden sarstı. Türkiye, hem salgını hem de ekonomiyi en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Pandemide en az daralan ekonomiler listesinde Türkiye ilk üçte yer aldı.

(İHA)