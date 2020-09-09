Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 837'e yükseldiğini açıkladı.

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HDP önündeki bir iale daha evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. dün parti önüne gelerek evladı için oturma eylemine katılan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve oğlunun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede yer alan Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise gri kategoride aranan Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

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Reyhanlı'daki saldırının sorumlularından Ercan Bayat titiz bir çalışmayla yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerinin Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından "mavi kategori"de aranan Ercan Bayat'ı titiz bir çalışmayla yakaladığı öğrenildi. Saatlerce hudut hattında pusu atarak gizlenen ve bölgeyi mini İHA'larla sürekli izleyen hudut birliklerinin, Bayat'ı yurda kaçak yollarla girmeye çalıştığını tespit ederek kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.

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İstanbul'da toplu taşımada yeni önlemler İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

(İHA)