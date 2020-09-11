Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 951'e yükseldiğini açıkladı.

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HDP'li vekil Tosun'a 10 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te bin 3 personelin katılımı ile "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

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Erdoğan: Biz büyük geliriz, yiyemezsiniz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruması bazılarını rahatsız etmeye devam ediyor. Düşmanlıklar su yüzüne çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

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İzolasyondan kaçana yurt şartı geliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak.

(İHA)