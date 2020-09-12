Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 999'a yükseldiğini açıkladı.

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Askeri darbenin üzerinden tam 40 yıl geçti

12 Eylül; 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olarak tarihe geçti.

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MHP lideri Bahçeli: "12 Eylül zulümdür, rezalettir, cinayettir"

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade' isimli Sempozyum'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, "Yunanistan bugün Ege'de tahriklerine, gerilim politikalarına hız veriyorsa bunun geri planında 12 Eylül cuntası vardır. 12 Eylül zulümdür, rezalettir,. 12 Eylül cuntasına bedel ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir" dedi.

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Doğu Akdeniz için yeni bir Navtex ilan edildi

Türkiye yayımladığı yeni duyuruyla Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını açıkladı. Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı Navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerinin kararlılıkla sürdüyor.

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Irak ve Suriye kuzeyinde son 24 saat içinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son 24 saatte 21, son 10 günde ise toplam 118 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

(İHA)