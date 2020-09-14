Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 119'ya yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 119'ya yükseldiğini açıkladı. ... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından " Oruç Reis" açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin yeni Navtex yayınlamaması hakkında, "Çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir" açıklamasında bulundu. ... İstanbul'a kademeli mesai geliyor İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları ortaya çıktı. ... Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor Sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. ... DSÖ'den korkutan uyarı! 'Ölüm oranları gelecek aylarda artabilir' Dünya Sağlık Örgütünün son açıklaması korkuttu. Ekim ve Kasım aylarında Avrupa'da günlük corona virüs ölümlerinde artış bekleniyor. (İHA)

Son Dakika

Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi

Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın

3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu