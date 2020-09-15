Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 186'ya yükseldiğini açıkladı.

...

Vali Yerlikaya'dan mesai saatleri düzenlemesi açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklayarak, "Aynı yol ve aynı ulaşım araçlarını en verimli nasıl kullanacağız, bunun üzerinde duruyoruz" dedi.

...

Aday işlemleri sistemi e-devlet'e taşındı

Aday İşlemleri Sistemi e-Devlet'e taşındı. Artık adaylar Başvuru Merkezlerine gitmeden sisteme kayıt olabilecek.

...

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den korona virüs açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, korona virüs verileri hakkında, "Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır" dedi.

...

Çin ve AB Liderleri geleceği konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla görüştü.

(İHA)