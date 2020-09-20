Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 61 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 61 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 506'ya yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diyalog açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi.

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Bakan Akar'dan Yunan gazetesine tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'da Demokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasına tepki göstererek, "Yunan makamlarınca gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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MSB: "Avaşin'de düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Okullar yarın başlayacak yüz yüze eğitim için hazır

Yeni eğitim öğretim yılının ilk yüz yüze eğitim dersleri yarın başlıyor. Mart ayında pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimler ilk uyum haftasında 1 gün olmak koşuluyla okul öncesi ve birinci sınıflar için başlıyor.

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Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 381 konut daha tamamlandı. Bu konutların da tamamlanmasıyla kısa sürede hak sahiplerine verilecek daire sayısı bin 341'e yükselirken,yıl sonuna kadar bu rakamın 8 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

(İHA)