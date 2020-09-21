Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.

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Ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

Türkiye genelinde ana sınıfı ve 1'inci sınıflar için yeni eğitim-öğretim yılı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde "seyreltilmiş eğitimle" yüz yüze başladı.

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Okul servislerinde 'korona virüs' denetimleri

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde polis birçok noktada servislere yönelik 'korona virüs' denetimleri gerçekleştirdi.

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Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı

Rusya'da bugün başlayan ve bazı ülkelerin çekildiği Kafkas-2020 tatbikatı askeri törenle resmen başladı.

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Maske ve sosyal mesafesiz tekne turunda dikkat çeken görüntüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir teknede düzenlenen eğlencede sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılarak halay çekildi. Alanya'da 2 gün önce akşam saatlerinde yine bir tur teknesinde bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak halay çekmesi sosyal medyada paylaşılmıştı.

(İHA)