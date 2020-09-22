Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 639'e yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5'inci toplantı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 5'inci toplantının sona erdiği duyuruldu.

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Trump'tan Bolton ve Biden'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri sebebiyle seçmenlere hitap etti.

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İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukatlar yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 19 ilde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat 55 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)