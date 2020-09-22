Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 639'e yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 639'e yükseldiğini açıkladı.

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İzmir merkezli 19 ilde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat 55 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Günün Özeti

Zahit Şeyhanoğulları, Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:47 - Kaynak: İHA

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