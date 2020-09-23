Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 72 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 711'e yükseldiğini açıkladı.

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Sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

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Karantina ihlallerine göz açtırılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vakaların artması üzerine tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklaması üzerine karantina altındakiler daha sıkı takibe başlandı.

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Kamu kurumlarında HES kodu uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek ise kaymakamlık binası girişinde HES kodu denetimi yaparak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

(İHA)