Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 785'e yükseldiğini açıkladı.

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Bakanlar Akar ve Varank ile TSK komuta kademesinden TÜBİTAK SAGE ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, "milli savunma için milli ar-ge" anlayışıyla çalışan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) milli mühimmat ve sistemleri inceledi, enstitü tarafından yürütülen kritik ve önemli savunma sanayi projelerine ilişkin bilgi aldı.

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TEKNOFEST 2020 renkli görüntülerle başladı

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

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Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar verdi.

(İHA)