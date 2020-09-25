Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 73 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 73 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 858'e yükseldiğini açıkladı.

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Sırrı Süreyya Önder Aksaray'da gözaltına alındı

Kobani olaylarıyla ilgili 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sırrı Süreyya Önder Aksaray'da TEM kiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kaldığı otel odasında yakalanarak gözaltına alındı.

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6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı baba: "Allah hakkımızı bırakmadı"

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te çıkan Kobani olaylarında terör örgütü yandaşları tarafından oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Allah hakkımızı bırakmadı, hepsi gözaltına alındı. Anneler ağlamasın diyorsun, anneleri ağlatırıyorsun. Onların hakkı cezaevidir meclis değil" dedi.

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MGK'da Doğu Akdeniz vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü. MGK'da Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı.

(İHA)