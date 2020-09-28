Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.
...
Azerbaycan, Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları Ermeni güçlerden temizledi
Azerbaycan ordusunun Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları Ermeni güçlerden temizlediği bildirildi.
...
"Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz" dedi.
...
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Uygulama ile toplu taşımada yoğunluğun azaltılması hedefleniyor
...
Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi
Ana sınıfı ve 1. sınıflar, 2 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim alacak. İki haftanın ardından hangi kademelerde daha yüz yüze eğitim başlatılacağına karar verilecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:32 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Günün Özeti - Son Dakika