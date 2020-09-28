Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.

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Azerbaycan, Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları Ermeni güçlerden temizledi

Azerbaycan ordusunun Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları Ermeni güçlerden temizlediği bildirildi.

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"Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz" dedi.

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İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı

İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Uygulama ile toplu taşımada yoğunluğun azaltılması hedefleniyor

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Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi

Ana sınıfı ve 1. sınıflar, 2 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim alacak. İki haftanın ardından hangi kademelerde daha yüz yüze eğitim başlatılacağına karar verilecek.

(İHA)