Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 262'ye yükseldiğini açıkladı.
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TBMM'de yeni yasama dönemi başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı.
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Azerbaycan Ermeni ordusuna bağlı topçuları vurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan Ermeni ordusuna bağlı topçuların nokta atışıyla imha edildiğini açıkladı.
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AYM, CHP'nin iptal talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, çoklu baro düzenlemesinin önünü açan kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini gündem toplantısında ele aldı.
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Sosyal medyada yeni dönem başlıyor
Sosyal medya yasası bugün itibariyle yürürlüğe girdi, yeni dönem başlıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 21:17 - Kaynak: İHA
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