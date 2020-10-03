Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
İstanbul'da radikal örgütlere gece operasyonu
İstanbul'da, radikal örgütlere mensup yabancı uyruklu 14 şüphelinin yakalanması için 10 ilçede gece yarısı eş zamanlı operasyon başlatıldı.
....
ABD Başkanı Donald Trump Hastaneye kaldırıldı
Dün COVID-19'a yakalandığı duyurulan ABD Başkanı Donald Trump bugün tedavi için Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.
....
Elektronik imzalar 2021'de yeni kimliklerde olacak
Elektronik kimliklerle cüzdanlardaki kart sayısı azalıyor. Ehliyetlerin kimlik kartlarıyla birleşmesinin ardından e-imza müjdesi de geldi.
....
Benzinde indirim müjdesi
Benzinin litre satış fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi.
...
Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu
Rusya'da bulunan Kamçatka bölgesinde kıyılara milyonlarca deniz canlısı vurunca Rus hükümeti doğal felaket üzerine araştırma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:27 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Günün özeti - Son Dakika