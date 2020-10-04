Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sınır hattındaki çatışmalar 8. gününde
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8. gününde.
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El Bab'ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump COVID-19 nedeni ile tedavi gördüğü Walter Reeds Hastanesi'nden açıklamalarda bulundu.
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Bakan Koca: "Milli aşıya daha yakınız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadığını belirterek, "Milli aşıya daha yakınız" dedi.
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Kadına şiddet suçluları takip edilecek
Adalet Bakanlığı kadına karşı şiddetle mücadelede tekerrür eden şiddet vakalarını göz önünde bulundurarak yeni bir adım daha attı.
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Umre ziyaretleri başladı
Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 7 ay durdurulan umre ziyaretleri, bu geceden itibaren yeniden başladı.
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Meteorolojiden sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji; hava sıcaklıklarının, yarından itibaren iç ve batı kesimlerinde artarak, mevsim normallerinden 4 İLE 8 derece daha sıcak olacağı duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:22 - Kaynak: İHA
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