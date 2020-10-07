GÜNÜN ÖZETİ - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Kapalı Maraş açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikatler çerçevesinde hazırlanan yol haritası Maraş'ın güzel sahil şeridine halkınızın istifadesine sunulması kararını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

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Azerbaycan- Ermenistan çatışmasında 11. gün Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ediyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'a tüm kapıları kapattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 kanalına verdiği röportajda Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin Ermenistan'a karşı sorumluluklarının bulunduğunu söyledikten sonra ancak savaşın Ermenistan topraklarında gerçekleşmediğini söyledi.

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İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmayacak

İçişleri Bakanlığı, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı.

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Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Adana'da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Can Dündar'ın Bodrum'daki malikanesine de el konuldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın Bodrum'daki malikanesine de el konuldu.

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Covid-19 riski sebebiyle izolasyonda olanlar iş göremezlik ödeneği alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacağını açıkladı.

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Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı.

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Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep'te 3 arkadaşın tabancayla oyunu kanlı bitti. Tarlaya diktikleri hedefi vurmaya çalışan gençlerden biri vurularak hayatını kaybetti.

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Estergon Kalesi'ndeki restoranda çıkan yangında geriye küller kaldı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangından geriye sadece küller kaldı.

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İşte üniveristelerde alınacak virüs tedbirleri

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.

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Trump'ın kovid-19 hastalığı oyun muydu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalandığının ileri sürülmesi ilaç firmasının bir oyun mu?

(İHA)