Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan Cebrayıl ilini kurtararak Azerbaycan bayrağı dikti.

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Jandarma ve MİT'ten PKK'lı teröristlere operasyon

Şırnak'ta 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden, PKK'lı terörist Ahmet Çağdavul, Jandarma ve MİT'in müşterek operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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FETÖ'nün 'altın çocukları' eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in örgütün hücre evinde yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekipleri, hücre evine operasyon yapılmadan önce eski emniyet müdürlerini adım adım takip etti.

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Okul öncesi eğitim haftada 5 gün yüz yüze

Eğitimde ikinci aşama pazartesi günü başlıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

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Küresel vaka sayısında rekor artış

Dünya Sağlık Örgütü bir günde 338 bin 779 yeni vaka görüldüğünü ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te OHAL ilan edildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 9 Ekim'den 21 Ekim'e kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

(İHA)