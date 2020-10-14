Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki

Anayasa Mahkemesi(AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "ışıklar" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken sosyal medya paylaşımı ile ilgili, "Demek ki, tartışmalı herhalde bir tweet attı, tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çok talihsiz bir açıklama, bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki, bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi" dedi.

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12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker'in son sözü "üzgünüm" oldu

Konya'da parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisinin ölümüne neden olmaktan yargılanan Kadir Şeker'e haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Son sözü sorulan Kadir Şeker, "Üzgünüm" dedi.

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Şiddetli lodos hayatı felç etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli rüzgar ve zaman zaman yağmur ilçe genelinde etkili oluyor. Dışarıda olan vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı ağaçların dalları yere düştü, bazıları ise düşmek üzerindeyken itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan alındı. Park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç arabayı hurdaya çevirdi.

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Yusufeli Barajı inşaatı gece gündüz demeden devam ediyor

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 240 metreye ulaştı. Baraj çalışması "time lapse" tekniğiyle sıfırdan 240 metre ulaşan gövde yüksekliği 120 saniyede görüntülendi.

(İHA)