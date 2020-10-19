Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Aliyev Cebrayıl bölgesinde 13 köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl'ın 13 köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

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Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü nedeni ile Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

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KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar: "Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, "Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız" ve "Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar" dedi.

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MHP'li Durmaz: "CHP'nin içine HDP'nin kaçtığı ayan beyan ortadadır"MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz, Türkiye'nin içeride ve dışarıda birçok sorunla baş etmeye çalıştığını kaydederek, "Böyle bir durumda siyasi çıkar hesabı yapanların ahlakını sorgulamak gerekir. Bu konuda özellikle CHP ve yancıları sınıfta kalmıştır. CHP'nin içine HDP'nin kaçtığı ayan beyan ortadadır" dedi.

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Prag'da holiganlar polisle çatıştı: 20 yaralı, 16 gözaltı

Çekya'nın başkenti Prag'da korona virüs önlemlerini protesto eden holiganlar polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 16 kişi gözaltına alındı, 20 kişi de yaralandı.

-İHA-