Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

AK Parti'den borçlara büyük kolaylık getirecek yasa teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, para cezaları ve çeşitli borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırladıkları kanun teklifinin Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları, karayollarında kesilen para cezaları, usulsüz geçişleri gibi idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine alacakları, 6183 sayılı Kanun'a göre takip edilen diğer alacakları kapsayacağını söyledi.

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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırının faili terörist Kuzey Irak'ta yakalandı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen hain saldırının faili terörist, MİT ve Emniyet'in ortaklaşa düzenlediği operasyonla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'a bağlı Ağbend kasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu.

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Ermenistan askerlerinin Zengilan'da camiyi ahıra çevirdiği ortaya çıktı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı.

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Putin'den, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan ve Türkiye açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun çok sert olduğunu fakat ortak bir yol bulabileceklerini ifade etti.

(İHA)