Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

04.11.2020 17:32

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBeyaz Saray yakınlarında tansiyon yükseliyorABD'de yapılan başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekleyen binlerce kişi Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter Plaza'da toplandı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Beyaz Saray yakınlarında tansiyon yükseliyor

ABD'de yapılan başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekleyen binlerce kişi Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter Plaza'da toplandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden taraftarları arasında çatışma çıktı, polis müdahalede bulundu.

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Bakan Kurum: " İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza bey Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlattıklarını söyledi. Bakan Kurum, deprem ve tsunamide zarar gören vatandaş ve esnafa da ödemelerin gerçekleştirildiğini ve ödemelere devam edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babası ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.

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Barbaros gemisi için yeni Navtex ilanı

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için denizcilere yeni duyuru yaptı.

(İHA)

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika


Son Dakika

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