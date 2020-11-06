Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

İzmirli depremzedeler 1 yıl içerisinde yeni evlerine kavuşacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 binanın yıkım işleminin tamamlandığını belirterek, "Binaları az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir. Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır" dedi.

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İzmirliler çadır kentlerde yaralarını sarıyor

İzmir depreminin 1. haftasında çadırkentlerde yaşam sürüyor. Çadırkentlerde yaşayan vatandaşlar depremin etkilerini yavaş yavaş atlatmaya çalışırken belediyeler, yardım kuruluşları ve STK'lar vatandaşların yeme içme, barınma gibi birçok ihtiyacını karşılamak için durmadan çalışıyor. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar, Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldiğini belirterek, oluşturulan birlik beraberlik ortamının şaşırtıcı ve memnun edici olduğunu söylediler.

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Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi

Üsküdar Beylerbeyi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'den sonra polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeler ise uyarılarak tutanak tutuldu.

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Topraktaki çatlak ve yarıklar yüzünden iki mahalle halkı diken üstünde yaşıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendi kendine oluşan ve birçok ev ile birlikte bölgedeki mezarlıklarda yarıkların oluşmasına neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi yıllardır tedirgin ediyor.

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Süt kazanında banyo keyfi yapanlar tutuklandı

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)