Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama

TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.

...

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açan Ermenistan'a ait askeri hedefler imha edildi

....

İstanbul'da gece yarısı 11 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen yabancı uyruklu üyelerine operasyon düzenlendi. Gece yarısı eş zamanlı yapılan baskında 17 kişi gözaltına alındı.

....

Bakan Varank: "Toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bize karşılaştırma için bile verilmeyen RNA tabanlı referans malzemelerden farklı olarak, daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik" dedi.

....

(İHA)